Бархатный сезон: куда поехать с дошкольником осенью

Осень – лучшая пора для отдыха на море с детьми дошкольного возраста. Туристов на курортах с сентября значительно меньше, солнце в бархатный сезон уже не такое жаркое, а цены – не такие высокие, как в пик сезона отпусков.

Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata составили список из пяти курортов, где будет комфортно с маленькими детьми осенью.

Турция: детское веселье включено

Турецкие курорты всегда были излюбленным местом отдыха россиян с детьми. И это неудивительно: до середины осени в Турции стоит полноценное по российским меркам лето. При этом море остывает медленно, и его температура около 26 градусов, что также способствует прекрасному отдыху. Небо всегда чистое – правда, иногда могут набежать легкие облака.

Маленькие туристы будут комфортно себя чувствовать на курортах Белека и Алании, тем более что цены на туры осенью становятся значительно ниже, чем летом. Приятным бонусом станет и уменьшение очередей у шведского стола отелей, и более внимательное отношение персонала.

Турция славится своей системой "все включено", позволяющей всей семье питаться в свое удовольствие, не экономя на еде. В этом случае дети получают полные витаминов фрукты и не капризничают за столом, требуя картошку вместо каши – выбор продуктов есть всегда. Более того, в турецких отелях уровня "четыре звезды" и выше всегда есть детские площадки под открытым небом, небольшие аквапарки и аниматоры с увлекательными программами. Детскому восторгу не будет предела.

Стоимость недельного тура в Турцию для двоих взрослых и ребенка в октябре начинается от 46 000 рублей – с перелетом и проживанием.

Кипр: тихие пляжи

Ранняя осень на Кипре мало чем отличается от августа в России. И остров в бархатный период пользуется высокой популярностью, правда, при этом становится менее шумным.

Ласковое море и большие пляжи Кипра привлекают семьи с маленькими детьми. Аквапарки, открытые до октября, прогулки на яхте и другие водные виды спорта сделают отдых разнообразным и запоминающимся.

Огромный плюс осеннего Кипра – это изобилие фруктов. Спелые, сочные, набравшие в себя всю пользу лета, апельсины, яблоки, груши и виноград придутся по вкусу детям любого возраста.

Кроме стандартных преимуществ отдыха в южной морской стране осенью на острове устраивают многочисленные праздники, например, фестиваль искусств в четырех крупнейших городах Кипра: Никосии, Ларнаке, Лимассоле и Пафосе. Впрочем, многие семьи с маленькими детьми ищут не шумных развлечений, а уединения. И в этом случае стоит отправиться в Протарас с песчаными пляжами, где можно отдохнуть всей семьей в тишине и покое.

Недельный тур на Кипр для двоих взрослых и ребенка с перелетом и проживанием в октябре стоит от 70 000 рублей.

Греция: страна молочных рек

Осенью тепло долго сохраняется и на островах Греции – на Крите и Родосе. Вечера осенью становятся прохладными, но днем солнце припекает вполне по-летнему, а море не спешит остывать, особенно в мелких бухтах. Правда, осенью в Греции иногда случаются дожди, а море штормит, но возможные пасмурные дни не должны пугать семейных туристов. Стоит выбрать отель хорошего уровня, с крытым бассейном и развлечениями на территории – и любая непогода останется незаметной. Зато осенью на островах не бывает душно, а солнце теряет свою активность, благодаря чему уменьшается риск того, что дети получат тепловой удар, копаясь в песке у моря и возводя сказочные замки.

Помимо фруктов Греция знаменита своими молочными продуктами – всевозможными йогуртами и блюдами на их основе. Также на детском здоровье благотворно скажутся прогулки вдоль морского побережья, которые насытят организм чистейшим воздухом.

Цена тура на неделю для двоих взрослых и ребенка в Грецию в октябре с перелетом и проживанием составляет от 48 000 рублей.

ОАЭ: лето в разгаре

Всем, кому не хватает по-настоящему жаркого лета, в качестве направления отдыха осенью можно выбрать Арабские Эмираты. Солнце в это время года здесь жарит гораздо сильнее, чем летом в России, поэтому без загара никто не останется. Правда, нужно будет позаботиться о том, чтобы ребенок не находился постоянно на солнце. В Арабских Эмиратах любят детей: здесь принято путешествовать большими семьями, и поэтому во многих отелях все предусмотрено для комфортного проживания маленьких туристов. В Эмиратах дети придут в восторг от аттракционов, гигантских аквапарков, огромных детских магазинов, где можно провести полдня, просто играя в различные игрушки, и океанариумов с морскими обитателями. При желании ребенка можно оставить под присмотром квалифицированного персонала и отправиться, например, на шопинг. Однако стоит учесть, что в Арабских Эмиратах все очень недешево, и поэтому придется быть готовыми к большим тратам ради детского удовольствия.

Стоимость недельного тура в ОАЭ в начале октября для двоих взрослых и ребенка начинается от 68 000 рублей.

Тунис: белый песок

Идеальным выбором для недорогого заграничного отдыха с детьми станет Тунис. В отелях здесь, как и в Турции, развита система "все включено", однако можно и ограничиться двухразовым питанием. Выбирая отель, стоит обратить на рекомендации – далеко не везде есть персонал, понимающий по-русски. Из-за этого детям может быть сложно принимать участие в играх с аниматорами. Поэтому стоит заранее проверить отзывы или даже позвонить в отель, выяснить, какие услуги они предлагают, и на каких языках разговаривает персонал. При отелях высокого уровня всегда есть SPA-центры, где родители вместе или по очереди могут сходить на процедуры таллассотерапии или просто расслабить тело приятным массажем.

Ради пляжного отдыха стоит отправиться на остров Джерба, а за спокойным и тихим уединением – в Махдию или Монастир. Пляжи Туниса покрыты практически белым песком, что всегда нравится детям. Для детей в Тунисе предусмотрена масса развлечений, это и аттракционы, и аквапарки – скучно здесь осенью точно не будет.

Цена тура в Тунис для двоих взрослых и ребенка в октябре составляет от 84 000 рублей – с перелетом и проживанием.