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Вторник 23 мая

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Выпускник напал с ножом на одноклассницу во время линейки

Выпускник напал с ножом на одноклассницу во время линейки
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В Волгоградской области произошло страшное нападение школьника на сверстницу.

В Волгоградской области школьник напал с ножом на одноклассницу прямо во время торжественной линейки по случаю последнего звонка. Инцидент произошел в поселке Иловля, сообщает телеканал "360".

Выпускники стояли на постаменте, как вдруг 11-классник набросился на девушку и стал ее резать. Учителя и другие сотрудники школы, услышав крики, немедленно бросились к постаменту и стали разнимать нападавшего и его жертву. Пострадавшую немедленно увезли с места происшествия на скорой, пишет Ura.ru.

Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает, сообщает RT. Она продолжает находиться под наблюдением.

23 мая 2023, 13:40
Нож. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Ura.ru✓ Надежный источник

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