Выпускник напал с ножом на одноклассницу во время линейки

В Волгоградской области произошло страшное нападение школьника на сверстницу.

В Волгоградской области школьник напал с ножом на одноклассницу прямо во время торжественной линейки по случаю последнего звонка. Инцидент произошел в поселке Иловля, сообщает телеканал "360".

Выпускники стояли на постаменте, как вдруг 11-классник набросился на девушку и стал ее резать. Учителя и другие сотрудники школы, услышав крики, немедленно бросились к постаменту и стали разнимать нападавшего и его жертву. Пострадавшую немедленно увезли с места происшествия на скорой, пишет Ura.ru.

Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает, сообщает RT. Она продолжает находиться под наблюдением.

