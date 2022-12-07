"Мошенникам уловка удается": как на россиян вешают чужие кредиты

Вызовы с незнакомых номеров далеко не всегда приносят абоненту пользу. Принимая звонок, человек рискует нарваться на автоответик, назойливую рекламу и коварного мошенника. Юрист Юрий Капштык рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", зачем злоумышленники донимают народ звонками и как вешают на людей кредиты.
В первую очередь, преступников интересует ваша информация о банковской карте, коде доступа в личный кабинет, а также ПИН-код. Они нередко представляются сотрудниками финансовых организаций, а затем манипулируют потенциальной жертвой, выуживая конфиденциальные сведения. Впрочем, только этого еще недостаточно для оформления кредита, ведь личность еще нужно подтвердить.
"В редких случаях мошенникам уловка удается", — передают слова эксперта журналисты. Если к преступникам попадают документы человека, их цель — записать голос и конкретные словесные обороты донора. Для этого жертве звонят, чтобы "развести" на диалог.