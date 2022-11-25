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Как определить коммунального мошенника?
Из-за изменившихся правил о поверке счетчиков воды в столице участились случаи коммунального мошенничества. В первую очередь страдают пенсионеры, а также те, кто не разобрался с новым ГОСТом.
Важно понимать, что для рядовых граждан пока ничего не изменилось. Нет требований досрочно проверять приборы или менять оборудование. А сроки грядущей проверки всегда прописываются в платежке за ЖКХ, а также в паспорте счетчиков.
Новые правила о счетчиках в первую очередь касаются компаний, непосредственно занимающихся поверкой.
Что делают мошенники?
Прикрываясь якобы обязательной процедурой, «водопроводчики» производят ряд бессмысленных действий со счетчиком и требуют деньги за наладку оборудования.
В некоторых случаях они утверждают, что счетчик не соответствует требованиям нового закона, и его надо заменить. Уже известно несколько случаев, когда доверчивые москвичи соглашались на замену и передавали мошенникам деньги (иногда до десятков тысяч рублей) на закупку.
Аналогично действуют «электрики» и «газовщики». Они рассылают фальшивые уведомления о предстоящей замене выключателей в электрощитке. Затем приходит «специалист», который проверяет выключатель и параллельно пытается продать дополнительные услуги.
В Московском регионе обслуживанием счетчиков занимается только «Мосэнергосбыт». И замена счетчиков электричества чаще всего осуществляется бесплатно.
Как определить мошенника?
Главное правило гласит: все спонтанные проверки незаконны. Если на ваш порог внезапно заявился специалист, следует незамедлительно обратиться в полицию.
Настоящие сотрудники всегда приходят в заранее согласованное время. Они одеты в форменную одежду, имеют при себе служебное удостоверение, а также кассовый аппарат.
На интернет-портале «Дома Москвы», указав свой адрес, можно узнать, какая именно управляющая компания обслуживает ваш дом. Там же указан телефонный номер диспетчера, который всегда в курсе предстоящих проверок.
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