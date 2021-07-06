В Москве железная плита рухнула на мужчину

Россиян серьезно пострадал в российской столице. Стало известно, что на гражданина упала железная плита.
По информации Рен ТВ, у пострадавшего травмировано лицо. В данный момент он госпитализирован.
Россиян серьезно пострадал в российской столице. Стало известно, что на гражданина упала железная плита.
По информации Рен ТВ, у пострадавшего травмировано лицо. В данный момент он госпитализирован.
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