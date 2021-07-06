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Происшествия

Умерла заслуженная артистка России

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Российское сообщество театралов потрясено трагическим известием. Скончалась заслуженная артистка России Любовь Альбицкая.

Сообщение о трагедии появилось в социальной сети VK.com. Стоит отметить, что Альбицкая начала карьеру в кино с главной женской роли в драме Райзмана "Визит вежливости".

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Автор: 6 июля 2021, 16:55 Источник: Официальный аккаунт в VK.com ✓ Надежный источник

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