Умерла заслуженная артистка России

Российское сообщество театралов потрясено трагическим известием. Скончалась заслуженная артистка России Любовь Альбицкая.
Сообщение о трагедии появилось в социальной сети VK.com. Стоит отметить, что Альбицкая начала карьеру в кино с главной женской роли в драме Райзмана "Визит вежливости".
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