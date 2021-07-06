Опубликован список пассажиров пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26

Утром 6 июля пассажирский самолёт Ан-26, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский – Палана исчез в районе пункта назначения. На его борту находились 29 человек, включая шестерых членов экипажа и 23 пассажиров. Что именно произошло с воздушным судном – пока неизвестно.
Позже РИА ФАН опубликовал список пассажиров и членов экипажа пропавшего рейса. Из числа пассажиров в самолёте находились:
- Константин Лаптев 1977 года рождения;
- Ольга Устинова 1988 года рождения;
- Михаил Кудашкин 1987 года рождения;
- Петр Аяни 1984 года рождения;
- Анастасия Попель 1981 года рождения;
- Александр Каримулин 1979 года рождения;
- Мария Нестерова 1952 года рождения;
- Алена Лисичкина 1987 года рождения;
- Мария Широкова 1999 года рождения;
- Александр Андрейкин 1977 года рождения;
- Ольга Андрейкина 1974 года рождения;
- Ольга Мохирева 1979 года рождения;
- Евгений Левицкий 1983 года рождения;
- Иван Сивак 1986 года рождения;
- Екатерина Поникарова 1990 года рождения;
- Евгений Нестерук 1986 года рождения;
- Юрий Столяров 1984 года рождения;
- Юлия Суровцева 1977 года рождения;
- Сергей Бояршин 1963 года рождения;
- Татьяна Майорова 1990 года рождения;
А также двое детей 2004 и 2014 годов рождения.
В состав экипажа входили:
- Рустем Завгаров 1956 года рождения – бортмеханик;
- Иван Неверов 1990 года рождения – бортоператор;
- Дмитрий Никифоров 1986 года рождения – командир воздушного судна;
- Александр Анисимов – второй пилот;
- Владимир Садиев 1972 года рождения – штурман;
- Ирина Середа 1982 года рождения – бортпроводник.
Популярные темы форума
Наталья вернулась
Критические дни не регулярные
Прямая линия с Путиным
Измена из-за алкоголя
Когда уже можно будет улететь в Европу?
Не известно Подробнее о лотки бетонные водоотводные купить