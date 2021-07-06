Опубликован список пассажиров пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26

Утром 6 июля пассажирский самолёт Ан-26, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский – Палана исчез в районе пункта назначения. На его борту находились 29 человек, включая шестерых членов экипажа и 23 пассажиров. Что именно произошло с воздушным судном – пока неизвестно.

Позже РИА ФАН опубликовал список пассажиров и членов экипажа пропавшего рейса. Из числа пассажиров в самолёте находились:

Константин Лаптев 1977 года рождения;

Ольга Устинова 1988 года рождения;

Михаил Кудашкин 1987 года рождения;

Петр Аяни 1984 года рождения;



Анастасия Попель 1981 года рождения;



Александр Каримулин 1979 года рождения;



Мария Нестерова 1952 года рождения;



Алена Лисичкина 1987 года рождения;



Мария Широкова 1999 года рождения;



Александр Андрейкин 1977 года рождения;



Ольга Андрейкина 1974 года рождения;



Ольга Мохирева 1979 года рождения;



Евгений Левицкий 1983 года рождения;



Иван Сивак 1986 года рождения;



Екатерина Поникарова 1990 года рождения;



Евгений Нестерук 1986 года рождения;



Юрий Столяров 1984 года рождения;



Юлия Суровцева 1977 года рождения;



Сергей Бояршин 1963 года рождения;



Татьяна Майорова 1990 года рождения;

А также двое детей 2004 и 2014 годов рождения.

В состав экипажа входили:



Рустем Завгаров 1956 года рождения – бортмеханик;

Иван Неверов 1990 года рождения – бортоператор;



Дмитрий Никифоров 1986 года рождения – командир воздушного судна;



Александр Анисимов – второй пилот;



Владимир Садиев 1972 года рождения – штурман;



Ирина Середа 1982 года рождения – бортпроводник.





