Пожар в военной академии в Москве попал на видео

В здании Военной академии имени Фрунзе в центре Москвы произошел пожар, передает "Царьград". Сообщается, что в момент возникновения огня в здании никого не было. Туда прибыли спасатели, которые приступили к борьбе с возгоранием. Очевидцы сняли на видео момент, когда над территорией академии клубятся черные клубы дыма.
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