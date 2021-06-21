Пожар в военной академии в Москве попал на видео

В здании Военной академии имени Фрунзе в центре Москвы произошел пожар, передает "Царьград". Сообщается, что в момент возникновения огня в здании никого не было. Туда прибыли спасатели, которые приступили к борьбе с возгоранием. Очевидцы сняли на видео момент, когда над территорией академии клубятся черные клубы дыма.