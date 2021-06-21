В Москве насильник потерял паспорт на месте преступления

На Зеленоградской улице в районе Ховрино на севере Москвы злоумышленник набросился на девушку и попытался ее изнасиловать, передает сайт VSE42.RU. Потенциальной жертве удалось отбиться от нападавшего. Более того, во время потасовки потенциальный насильник выронил паспорт. Благодаря этому найти и задержать его удалось в тот же день.
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