В Москве насильник потерял паспорт на месте преступления

На Зеленоградской улице в районе Ховрино на севере Москвы злоумышленник набросился на девушку и попытался ее изнасиловать, передает сайт VSE42.RU. Потенциальной жертве удалось отбиться от нападавшего. Более того, во время потасовки потенциальный насильник выронил паспорт. Благодаря этому найти и задержать его удалось в тот же день.