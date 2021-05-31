Самолет Ryanair экстренно приземлился в Берлине из-за сообщения о минировании

С самолетом авиакомпании Ryanair произошел очередной инцидент, связанный с анонимным сообщением о минировании. В этот раз воздушное судно совершило незапланированную посадку в столице Германии.
По данным телеканала "360", самолет летел из Ирландии в Польшу. Известно, что кинологи не обнаружили на борту воздушного судна опасных веществ.
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