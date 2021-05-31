Умерла звезда фильма "Россия молодая"

Российская пресса распространяет информацию о том, что ушел из жизни артист Филимон Сергеев. Уточняется, что актер умер в своей квартире.
По данным Пятого канала, Сергеев не дожил до своего 80-летия всего пару месяцев. Стоит отметить, что актер запомнился отечественному зрителю благодаря съемкам в фильме "Россия молодая".
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