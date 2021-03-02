Московские врачи извлекли из желудка подростка килограммовый ком волос

В российской столице врачи провели серьезную операцию. Известно, что они извлекли из желудка школьницы ком волос. Его вес составил один килограмм.
Перед этим пострадавшая испытывала дискомфорт в животе. Девочка призналась, что часто грызет свои волосы. Операция была проведена успешно, сейчас здоровью школьницы ничего не угрожает, сообщает Москва 24.
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