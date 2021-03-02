В центре Москвы на пешеходов с крыши упала глыба льда

В центре российской столицы произошел инцидент. По информации прессы, с крыши здания на пешеходов упала ледяная глыба.
В результате случившегося двое граждан получили травмы. Подробности их состояния на данный момент не приводятся.
В центре российской столицы произошел инцидент. По информации прессы, с крыши здания на пешеходов упала ледяная глыба.
В результате случившегося двое граждан получили травмы. Подробности их состояния на данный момент не приводятся.
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