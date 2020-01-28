Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены

Стали известны подробности обнаружения тел Андрея Алабушева и его супруги. Депутат законодательного собрания Ростовской области должен был проводить совещание в Аграрном центре "Донской", однако к назначенному времени – трем часам дня – он не явился.
"Когда не смогли дозвониться, нас отправили домой. Посмотреть", – цитирует телеграм-канал Mash водителя народного избранника. Прибыв на месте он натолкнулся на запертые ворота. Пришлось перелезать через забор и вскрывать входную дверь. "И внутри мы уже увидели их лежащими в крови", – констатировал водитель.
Сам факт убийства подтвердил начальник управления по информационной политике Заксобрания Ростовской области Геннадий Гордеев, передает радиостанция "Говорит Москва". Новых подробностей он не сообщил.
По предварительным данным, смерть депутата и его жены наступила от травм головы. Телеграм-канал Baza сообщает о рубленых ранах, другие источники рассказывают о том, что несчастных застрелили.
Сообщается, что Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. На месте убийства – в частном доме в Зернограде – работают эксперты и следователи. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщил, что, по предварительной версии, Андрей Алабушев с супругой были убиты при попытке ограбления.
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