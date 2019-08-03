В центре Москвы произошел крупный пожар

В субботу утром в центре Москвы произошел пожар. На Дубининской улице загорелось заброшенное четырехэтажное здание.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные. В настоящее время спасателям удалось локализовать возгорание на площади пять тысяч квадратных метров.
В результате пожара никто не пострадал. Согласно предварительным данным, причиной возгорания мог стать человеческий фактор или неисправность электропроводки, передает "Интерфакс".
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