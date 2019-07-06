Жадность закрыла глаза: стала известна причина ЧП с катамараном в Черном море

Руководитель компании-изготовителя судна Дмитрий Сребный назвал причину аварии с прогулочным катамараном в Черном море. По словам эксперта, катер был перегружен в четыре раза. Кроме того, у судна истек срок эксплуатации в 2014 году. "Жадность владельцев глаза [им] закрыла на судоходные качества", – заявил специалист в интервью ТАСС.
В пятницу, 5 июля, в Черном море перевернулся прогулочный катер. ЧП произошло в Туапсинском районе Краснодарского края. В тот момент на борту находились 43 человека. В результате два пассажира погибли. Остальные отказались от госпитализации. Возбуждено уголовное дело.
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