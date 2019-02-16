Подробности обрушения в Петербурге: сообщают о людях под завалами

Удалось эвакуировать порядка 60 учащихся и сотрудников вуза. По предварительным данным, в здании остаются заблокированы 21 человек.
Очевидцы утверждают, что под завалами находятся по меньшей мере семь человек. По словам ректора университета, спасти удалось всех, кто был внутри. Вероятно, обрушение в Петербурге произошло из-за нарушений при проведении ремонтных работ.
"Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвёртый, третий, второй этажи и завалила весь первый", – заявил свидетель обрушения.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Близлежащие улицы перекрыты. К зданию университета приехал исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает "Фонтанка.ру".
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