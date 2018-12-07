Россиянка плеснула кислотой в лицо священнику

В Кафедральном соборе столицы Никарагуа Манагуа молодая женщина плеснула кислотой в лицо 59-летнему католическому священнику Марио Геваре Серде, остановившемуся благословить нескольких верующих, передает EG.ru. Нападавшая попыталась сбежать, однако ее задержали прихожане, которые не были заняты помощью кричащему от боли священнослужителю. Выяснилось, что девушке 24 года и она является гражданкой России. Местные СМИ называют ее имя – Элис Леонидовна Ганн.

От рук разъяренных прихожан девушку спасли монахини, укрыв в одной из подсобок до прибытия полиции. Им нападавшая рассказала, что дьявол отправил ее на убийство священника. Якобы если она не сделает этого, умрет сама.