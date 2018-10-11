Подробности гибели в СИЗО актера из "Глухаря"
По его словам, обвиняемый в совращении подростка через интернет Фатеев действительно покончил с собой в СИЗО "Пресня". Это произошло в одной из так называемых карантинных.
Он добавил, что актер поступил в учреждение 9 октября. "На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа", – цитирует Цыганкова ТАСС.
При этом версия о насильственном характере смерти не рассматривается. Сосед Михаила Фатеева по камере заявил, что спал, когда все произошло. В камере они находились вдвоем.
Сотрудники СИЗО сообщили, что слова сокамерника подтверждаются записями с камер видеонаблюдения. Мужчина не причастен к смерти актера: тот ушел из жизни самостоятельно, передает Telegram-канал 112. Есть информация о том, что последние дни артиста одолевали душевные терзания.
Напомним, 3 октября Михаил Фатеев был задержан за совращение 14-летнего мальчика. По данным следствия, артист вел интимную переписку с ребенком и направлял ему порнографические изображения. Кроме того, он предлагал несовершеннолетнему встретиться и продолжить общение.
Михаил Фатеев снимался в российских фильмах и сериалах. Более всего отечественному зрителю он запомнился по фильмам "Глухарь", "На углу у Патриарших" и "Марш Турецкого".
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