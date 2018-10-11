Обвиненный в педофилии актер из "Глухаря" погиб в СИЗО
Артиста нашли мертвым в столичном СИЗО-3. Подробности произошедшего не сообщаются. По предварительным данным, он покончил с собой.
Фатеев был арестован 3 октября текущего года. Его обвинили в совращении 14-летного мальчика и распространении порнографических снимков. О домогательствах со стороны звезды "Глухаря" заявил сам ребенок. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, а актера на время разбирательства поместили в СИЗО.
Как пишет Telegram-канал Mash, в последние дни артиста одолевали душевные терзания. Фатеева нашли без сознания в камере, реанимировать мужчину не удалось.
Михаил Фатеев запомнится телезрителям по ролям в отечественных сериалах. Он снимался в таких картинах, как "Диверсант", "Марш Турецкого" и "Глухарь".
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