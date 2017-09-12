В здание Федерации еврейских общин в Москве бросили коктейль Молотова

Охрана здания Федерации еврейских общин в Москве (ФЕОР) обнаружила два пятна горючей жидкости на стене, и бутылку рядом, после чего обратилась в полицию, передает газета "Известия". Правоохранители пришли к выводу, что кто-то бросил коктейль Молотова. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.