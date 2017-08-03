В подъезде московской многоэтажки нашли труп

В московском районе Митино в подъезде жилого дома было обнаружено тело мужчины. При осмотре трупа полицейские не выявили признаков насильственной смерти.
По факту происшествия проводится проверка, передает агентство городских новостей "Москва". Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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