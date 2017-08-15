Сомалийские боевики убили пятерых полицейских в Кении

В Кении в результате вооруженной атаки из засады погибли пятеро полицейских, передает "Газета.ru". Сообщается, что при нападении было использовано ранее украденное у полиции оружие. В убийстве полицейских подозреваются боевики сомалийской группировки "Аш-Шабаб". Еще в 2012 году "Аш-Шабаб" присоединилась к запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида". Сомалийские боевики активизировались в Кении в последние несколько месяцев. В частности, они организовывали взрывы и массовые убийства немусульман в стране.