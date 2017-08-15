В Стокгольме из автомата расстреляли прохожих

В микрорайоне Эстберга на юге Стокгольма неизвестный открыл огонь по двум прохожим, передает Life.ru. Очевидцы сообщают, что стрелок был вооружен автоматом и был одет в бронежилет. По предварительным данным, целью нападавшего мог быть только один человек – молодой мужчина, в момент начала стрельбы выходивший из машины. Он получил ранение в голову и скончался на месте. Случайных прохожий был ранен в ногу. С места преступления преступник скрылся на автомобиле.

