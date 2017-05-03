Москвича задержали за кражу золотистого ретривера

В районе Крылатское у 58-летнего жителя столицы украли собаку породы золотистый ретривер по кличке Ричи. Инцидент произошел возле одного из торговых центров на Осеннем бульваре. Стоимость пса потерпевший оценил в 50 тысяч рублей, передает агентство "Москва".

Полицейские организовали розыск злоумышленника, и через два часа заметили 35-летнего мужчину с собакой, похожей на Ричи. Подозреваемый был задержан, а позже он признал свою вину. В настоящее время пса вернули хозяину.