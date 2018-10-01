Гороскоп здоровья на октябрь 2018 года

ОВЕН



Следите особенно внимательно в октябре за тем, что вы употребляете в пищу. Есть риск отравиться или получить кишечную инфекцию – тщательно мойте фрукты и овощи. После первой декады месяца повышается опасность ДТП – будьте осторожнее на дороге, чтобы не попасть в неприятности.

ТЕЛЕЦ

Наиболее опасное время для Тельцов в октябре – его первая декада, поэтому уделить пристальное внимание здоровью следует именно в этот период. Возможны заболевания, сопровождающиеся больным горлом и кашлем. Если не заболеете, остальная часть месяца будет благоприятной.

БЛИЗНЕЦЫ

Типичным Близнецам ни в коем случае не стоит халатно относиться к здоровью и пускать лечение на самотек. Если почувствуете недомогание и боли, особенно в области почек и дыхательных путей, обязательно обратитесь к специалисту, который назначит необходимое лечение.

РАК

У Раков новых серьезных заболеваний возникнуть в октябре не должно, но есть другая опасность. Есть риск получить какую-то травму или попасть в ДТП. Не нужно, конечно, впадать в панику, просто будьте внимательны на дороге, соблюдайте технику безопасности на работе.

ЛЕВ

Если в прошлом месяце вы следовали нашим рекомендациям и укрепили свой иммунитет, то в октябре вам ничто не угрожает. Соответственно, скорее всего, тема здоровья не будет для типичных Львов приоритетной в середине осени.

ДЕВА

В октябре у представителей знака Дева могут возникнуть проблемы со здоровьем. Возможны воспаления, лихорадки и повышенная температура, так что не стоит игнорировать даже незначительные симптомы заболеваний – принимайте необходимые меры сразу.

ВЕСЫ

У типичных Весов продолжаются тенденции предыдущего месяца – соблюдайте диету, и все будет в порядке. Однако после первой декады октября могут быть простуда или заболевания дыхательных путей, так что одевайтесь по погоде – осенью холодает быстро.

СКОРПИОН

Никаких серьезных заболеваний в ближайшем будущем у типичных Скорпионов не ожидается. Поэтому рекомендация одна: постарайтесь принимать больше витаминов и укреплять иммунитет, чтобы не заболеть. Все-таки осенью легко подхватить какой-нибудь вирус или простуду.

СТРЕЛЕЦ

Главная рекомендация Стрельцам на октябрь – внимательно следите за тем, что употребляете в пищу. Возможны проблемы со здоровьем из-за этого. Кроме того, обратить внимание на свой организм стоит тем, у кого есть хронические заболевания. Берегите себя.

КОЗЕРОГ

Главная опасность для представителей знака Козерог в октябре – вы сами. Вы действительно полны сил сейчас, но не забывайте вовремя делать перерывы от трудовых подвигов и расслабляться. Иначе ваша энергия сыграет с вами злую шутку.

ВОДОЛЕЙ

Здоровью представителей вашего знака сейчас можете угрожать только вы сами. Даже когда вы полны сил и энергии у вас столько, что вы готовы горы свернуть, нужно помнить об отдыхе. И это главная рекомендация на этот осенний месяц: не переутомитесь.

РЫБЫ

У типичных Рыб существует опасность попасть в ДТП или получить какую-то травму, особенно в первой декаде октября. Поэтому осторожнее работайте с опасными инструментами и избегайте какое-то время любого экстрима. Просто на всякий случай.