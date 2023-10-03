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Как остановить вирусное наступление

Как остановить вирусное наступление
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Ученые подтвердили эффективность российского противовирусного препарата.

В этом году эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в нашей стране стартовал несколько раньше обычного. По данным главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимира Чуланова, уже в 35 российских городах эпидемические пороги заболеваемости превышены на 20 и более процентов. Самое время вспомнить о проверенных средствах противовирусной профилактики и защиты.

Недавно ученые из Китая изучили и обобщили весь массив научных исследований в отношении одного из самых популярных, причем не только в России, противовирусных препаратов широкого спектра действия – Арбидол. Вывод специалистов – российский этиотропный, проще говоря, направленный на причину заболевания, препарат эффективен в отношении большого числа возбудителей ОРВИ, в частности вирусов гриппа А и В, а также нового коронавируса. Кроме того, он обладает высоким уровнем безопасности и низкой вероятностью возникновения резистентности, то есть устойчивости к нему вирусов.

Опасные контакты

Возбудителями гриппа являются РНК-содержащие вирусы, входящие в семейство ортомиксовирусов. Человека поражают вирусы гриппа типа А (Influenzavirus A, к ним относятся опасные «свиной» и «птичий» гриппы), вирусы гриппа B (Influenzavirus B) и вирусы гриппа типа C (Influenza С, как правило, не приводят к эпидемическим вспышкам). Вирусы типа B и С циркулируют только среди людей. Источником инфекции является больной человек в остром периоде заболевания (первые 5 – 7 дней болезни), в том числе с легкой или бессимптомной формой.

Инфекции, вызванные вирусом гриппа, ежегодно являются причиной высокой заболеваемости и смертности. По данным ученых, грипп передается воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем уже на расстоянии 2 метров, а также через бытовые контакты. При этом свои патогенные свойства молекулы вируса во внешней среде могут сохранять от нескольких часов до 12 дней. В крупных городах эпидемии гриппа в среднем длятся около двух месяцев. За это время успевает переболеть до 10% населения. Самое неприятное, что в течение жизни гриппом можно болеть сколь угодно много раз, так как восприимчивость к этой группе вирусов существует у подавляющего большинства людей.

Владимир Чуланов напомнил о важности вакцинации против гриппа именно сейчас, когда вирусы еще не так активны. Особенно это касается людей из групп риска, добавил эксперт.

Российское оружие массового уничтожения вирусов

«Несмотря на значительные достижения в медицине, ежегодно грипп и ОРВИ тяжелым бременем ложатся на плечи человечества, нанося вред здоровью людей и приводя к огромным экономическим потерям», – говорит Ирина Ленева, профессор, доктор биологических наук, заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова. По ее словам, важнейшую роль в профилактике и лечении ОРВИ, помимо вакцинации, играют противовирусные препараты. К ним относится умифеновир (коммерческое название Арбидол). Несмотря на то, что он является отечественным препаратом, разработанным в России, интерес к нему во всем мире огромен и возрос особенно в связи с новой коронавирусной инфекцией, добавляет эксперт.

Стоит отметить, что ковид по симптомам практически невозможно отличить от ОРВИ и других респираторных вирусных инфекций. И точку в этом вопросе может поставит только ПЦР-тестирование, которое в последнее время проводится не столь часто, как в разгар пандемии.

«Если вы чувствуете слабость, недомогание, упадок сил, жар, или же контактировали с заболевшим коронавирусом, необходимо сразу же начать прием противовирусных препаратов прямого действия. Желательно широкого спектра активности и с хорошей переносимостью. К таким как раз и относится Арбидол», – говорит Ленева.

К настоящему времени по этому препарату проведено множество исследований в различных странах, включая Китай, США и Западную Европу. В крупнейшей базе научных данных по биомедицинским исследованиям PubMed, созданной Национальным центром биотехнологической информации (NCBI) в 1997 году, содержится уже более 450 научных работ по этому препарату. ¾ из них зарубежные.

Китайские ученые, опубликовавшие обзор всех этих исследований в рецензируемом научном журнале Immunity Inflammation and Diseases, отмечают, что действующее вещество лицензированного в России и Китае для профилактики и лечения гриппа и других респираторных вирусных инфекций препарата способно подавлять активность широкого спектра вирусов. Среди них коронавирусы, включая SARS-CoV-2, вирус Коксаки, респираторно-синцитиальный вирус, вирус Хантаан, вирус простого герпеса и вирусы гепатита В и С.

Исследования показали, что молекулы умифеновира препятствуют прикреплению вирусов к клеткам организма. А использование препарата в качестве средства профилактики обеспечивает его максимальную противовирусную активность. Кроме того, средство подавляет процесс размножения вирусов, а также обладает иммуномодулирующими и антиоксидантными свойствами.

Как отмечается в статье, к несомненным плюсам препарата можно отнести тот факт, что он «хорошо переносится и безопасен для применения у людей, а за годы его применения в России и Китае не зарегистрировано никаких серьезных побочных эффектов».

3 октября 2023, 08:01
Фото: magebroker/Michaela Begsteiger/Globallookpress.com

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