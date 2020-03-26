"Берегите своих родителей!": Собчак раскрыла подробности госпитализации матери

По словам Ксении Собчак, вечером 25 марта у ее матери резко поднялась температура. Женщину доставили в Коммунарку и взяли анализы на коронавирус.
Пока диагноз – "вирусная пневмония". Ксения Собчак призналась, что с матерью они не контактировали две недели. Вернувшись из санатория, та позвонила телеведущей и попросила вызвать скорую помощь, передает "Царьград".
Ранее появилась информация о том, что Людмила Нарусова попала в больницу с подозрением на коронавирус. Позже стало известно, что мать Ксении Собчак недавно общалась с приехавшими из-за границы. Женщина ушла на карантин, чтобы не подвергать опасности других.
Как писали "Дни.ру", 25 марта Владимир Путин сообщил о срочных мерах в связи с распространением эпидемии коронавируса в России. В частности, президент объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.
Ранее стало известно, что с двусторонней пневмонией в больницу попал певец Лев Лещенко. Есть подозрение, что у артиста коронавирус.
Зарубежные актеры тоже стали жертвами COVID-19. Болезнь перенесли Ольга Куриленко и Том Хэнкс с супругой. Опасный недуг обнаружен и у звезд сериала "Игра престолов" Кристофера Хивью и Индиры Вармы.
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