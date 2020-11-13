Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 ноября 2020 года

Последние новости о коронавирусе каждый день доказывают людям, что еще долго им придется сидеть дома. А статистика новых случаев заражения показывает, что даже в таких условиях ежедневно тысячи людей находят способ заразиться COVID-19.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 491 542
- Умерли – 7 573
- Выздоровели – 354 705
Коронавирус в России
- Заболели – 1 858 568
- Умерли – 32 037
- Выздоровели – 1 388 168
Коронавирус в мире
- Заболели – 52 735 237
- Умерли – 1 293 958
- Выздоровели –36 741 405
Популярные темы форума
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы верите в проклятье?
Тема шалав и простигосподек
Умер Жванецкий
Запретный плод слаще
Дзюба облажался
Как долго надо держать траур?
Месячные идут две недели
Женщина рак это беда
Мы тоже Владика порем. Отличник!