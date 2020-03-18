В России взлетели цены на сахар и гречку

Замглавы ФАС России Андрей Цариковский отметил, что иногда на рост цен есть экономические причины. Однако порой причиной являются сговоры. В частности – в условиях эпидемии коронавируса.
Он призвал руководителей управлений ведомства следить за ценами на товары первой необходимости, передает ТАСС. В частности, люди жалуются на подорожание гречки, сахара и муки, сообщает телеграм-канал "РИА Новости".
В свою очередь замглавы Минпромторга Виктор Евтухов ранее сообщил, что продуктов в России достаточно, передает НСН. По его словам, запасы по социально значимым категориям товаров сформированы примерно на восемь недель, и россиянам не стоит бояться дефицита.
Напомним, 17 марта ФАС обратилась к представителям власти и бизнеса с просьбой воздержаться от ценовых прогнозов, так как они могут привести к нарушению закона о защите конкуренции. При этом в ФАС подчеркнули, что в случае выявления незаконного роста цен ведомство примет необходимые меры.
Как писали "Дни.ру", в российских магазинах наблюдается ажиотаж на продукты первой необходимости и антисептики. Люди массово скупают мыло, туалетную бумагу, сахар, гречку и макароны. Судя по всему, недобросовестные предприниматели воспользовались паникой потребителей из-за коронавируса и решили нажиться, искусственно создав рост цен.
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