"Пришел из России": сенсационное заявление о происхождении коронавируса

Число заболевших коронавирусом по всему миру растет пугающими темпами. На фоне улучшения ситуации в Китае эпидемия захватывает
европейские страны. Только в Италии за последние сутки выявлено более двух
тысяч новых случаев, общее число заболевших превысило 12 тысяч.
В этих условиях Россия смотрится островком спокойствия и благополучия. В нашей стране выявлено 28 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Столь благоприятная статистика на общем фоне вызывает у некоторых подозрения.
Лена Миро не исключила, что в стране множество зараженных, но на это не обращают внимания. "Я вам больше скажу: у меня есть весомые подозрения, что коронавирус изначально пришел из России", - предположила она.
Блогер вспомнила, что в декабре все ее знакомые перенесли некую "страшную болезнь": кашляли и сильно температурили. По ее мнению, власти скрывают правду, а о реальном положении дел скажут, когда ситуация станет критической.
На 12 марта по всему миру зафиксировано более 120 тысяч случаев заболевания коронавирусом, большая часть – в Китае. Жертвами инфекции стали 4620 человек. Полностью выздоровели более 67 тысяч.
Власти КНР объявили о конце пика эпидемии коронавируса. По словам представителя комитета по здравоохранению КНР Ми Фэна, за последнюю неделю в стране не выявлено ни одного случая заражения за пределами провинции Хубэй. В связи с выздоровлением пациентов в очаге эпидемии, городе Ухань, начали разбирать временные госпитали, построенные специально для пациентов с коронавирусом.
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