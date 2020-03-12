"Пришел из России": сенсационное заявление о происхождении коронавируса

Ученые практически единодушно считают, что коронавирус COVID-19 распространился по миру из Китая. Но у блогера Лены Миро иное мнение. Она не исключает, что источником эпидемии стала Россия. В доказательство она привела несколько случаев со своими знакомыми.



Число заболевших коронавирусом по всему миру растет пугающими темпами. На фоне улучшения ситуации в Китае эпидемия захватывает европейские страны. Только в Италии за последние сутки выявлено более двух тысяч новых случаев, общее число заболевших превысило 12 тысяч.



В этих условиях Россия смотрится островком спокойствия и благополучия. В нашей стране выявлено 28 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Столь благоприятная статистика на общем фоне вызывает у некоторых подозрения.

Лена Миро не исключила, что в стране множество зараженных, но на это не обращают внимания. "Я вам больше скажу: у меня есть весомые подозрения, что коронавирус изначально пришел из России", - предположила она.

Блогер вспомнила, что в декабре все ее знакомые перенесли некую "страшную болезнь": кашляли и сильно температурили. По ее мнению, власти скрывают правду, а о реальном положении дел скажут, когда ситуация станет критической.

На 12 марта по всему миру зафиксировано более 120 тысяч случаев заболевания коронавирусом, большая часть – в Китае. Жертвами инфекции стали 4620 человек. Полностью выздоровели более 67 тысяч.

Власти КНР объявили о конце пика эпидемии коронавируса. По словам представителя комитета по здравоохранению КНР Ми Фэна, за последнюю неделю в стране не выявлено ни одного случая заражения за пределами провинции Хубэй. В связи с выздоровлением пациентов в очаге эпидемии, городе Ухань, начали разбирать временные госпитали, построенные специально для пациентов с коронавирусом.