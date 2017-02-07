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Как устроить романтический сюрприз своей девушке

Фото: GLOBAL LOOK press
Скоро День святого Валентина, а значит, пора задуматься о подарке. Плюшевые медведи, конфеты, валентинки в форме сердца, дорожки из лепестков роз – все это уже было. Как же сделать этот праздник незабываемым?
прочитано 669 раз

Dni.Ru представляют пять идей необычных сюрпризов, которые устраивали мужчины на День всех влюбленных. Мы вдохновились самыми трогательными заданиями, опубликованными на сайте онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.

"Звери" помогли признаться в любви

Дмитрий решил покорить сердце девушки с помощью музыки. Для признания в любви он выбрал не классическую мелодию, исполненную на скрипке или саксофоне, а простые и понятные слова песни "Я с тобой" группы "Звери".

"Днем 14 февраля нужно подъехать с гитарой в нужное время и место, сыграть и спеть на публике (просто посторонние люди, прохожие) песню группы "Звери" "Я с тобой". Дел на 10-20 минут, подробности – в день мероприятия".

любОвЬ по-голливудски

Помните сцену из фильма "Реальная любовь", когда Марк признается Джулии (персонаж Киры Найтли), что тайно в нее влюблен? С помощью одной из самых романтичных сцен в кино Александр решил поздравить девушку на 14 февраля. Стоит ли говорить, что подруга была в восторге.

"Необходима помощь ухоженного, опрятного, уверенного в себе молодого человека, для вручения подарка девушке. Ваша задача: вручить подарок и молча, под музыку перелистнуть таблички с посланием так, как это сделано в фильме. Вас довезут до офиса, где работает девушка, вручат таблички, подарок и музыкальный проигрыватель".

Признание на снегу

Каждую весну Влад пишет приятные слова своей девушке под окнами их дома мелом на асфальте. В этом году он не стал ждать, пока снег растает.

"14 февраля нужно написать на снегу большими буквами: "Я люблю тебя, Танечка!" Вместо слова "люблю" должно быть огромное красное сердце. Выполнить задание можно в любое время с часа ночи. Главное – успеть до 8 утра, к тому моменту, как мы будем жарить тосты. Баллончик с краской – ваш".

Фото: GLOBAL LOOK press 

Если вы далеко

В День всех влюбленных Валентин не смог оказаться рядом со свой девушкой, он был в командировке в Минске. Но все-таки сумел устроить незабываемый праздник. "Спасибо! Я заснула, вдыхая запах роз и думая о тебе", – написала ему девушка в конце дня.

"Не могу быть рядом с девушкой в День влюбленных, прошу помочь с подарком. Нужно купить два букета: один утром, другой – вечером. Утренний букет должен состоять из 25 роз нежно-розового оттенка. В 10:30 его нужно привезти к офисному центру, где работает девушка, позвонить ей и сказать, что для нее доставка (не сообщать, от кого). Попросить спуститься и вручить букет. Вечером, в 21:00 нужно купить букет ярко-красных роз (51 цветок) и доставить девушке домой".

предложение руки и сердца

14 февраля – самый подходящий день для предложения руки и сердца. Самир решил сделать это эффектно и пригласил свою девушку в известный ресторан с потрясающим видом на город. Попросил официантов разместить на столе их совместные снимки и нашел фотографа, который должен был тайно заснять эмоции девушки в момент вручения кольца: "Нужно снять момент предложения в ресторане. Главное – запечатлеть реакцию".

Фото: GLOBAL LOOK press

Чтобы остаться незамеченным, фотограф надел черный костюм и белую рубашку. Когда подали десерт – это было для всех сигналом – молодой человек встал на колено, вручил кольцо, а фотограф заснял важный момент, не отвлекая влюбленных от самого главного. Когда все произошло, девушка расплакалась, а немногочисленные гости ресторана зааплодировали. Некоторые так расчувствовались, что сбегали за букетами и подарили паре. В конце вечера специально приглашенный гитарист сыграл романтичную мелодию, шеф-повар преподнес подарок от ресторана, а у Самира и его девушки остались трогательные снимки на память об этом дне.

Автор: Василий Ручкин7 февраля 2017, 16:31

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