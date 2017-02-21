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Lifestyle

Три необычных рецепта блинов на Масленицу

Фото: пресс-служба Duran Bar
Надоели банальные блины со сметаной? Dni.Ru выведали у шеф-поваров несколько рецептов блюд, которые вы наверняка захотите приготовить на масленичной неделе.
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Блины с начинкой из налима

от концепт-шефа Duran Bar Николая Бакунова

Ингредиенты (для блинов): яйца куриные – 6 штук, молоко – 450 мл, сахар – 75 граммов, соль – 8 граммов, масло растительное – 45 граммов, мука пшеничная – 200 граммов, мука кукурузная – 30 граммов.

Для начинки: налим – 200 граммов, лук шалот (луковицы) – 2 штуки, черный перец – 2 грамма, масло сливочное – 50 граммов.

Способ приготовления

Яйца взбить блендером с добавлением молока, сахара, соли. Затем добавить муки в самом конце растительное масло. Полученному тесту дать настоятся 20 мин и процедить через сито и жарить блины среднего размера на растительном масле.

Отдельно приготовить начинку. Филе налима порезать и обжарить с 2 луковицами лука шалот, с добавлением лаврового листом и чёрным перцем пару минут на мягком сливочном масле.

Блины с креветкой том-ям

от шеф-повара сети ресторанов True Cost Артема Миненкова

Фото: пресс-служба True Cost

Ингредиенты (для блинов): молоко 3,2% – 300 граммов, яйцо куриное – 2 штуки, масло растительное – 50 граммов, мука пшеничная – 150 граммов, сахар – 20 граммов, соль – 3 грамма.

Для соуса: сливки 33% – 60 граммов, паста том-ям – 10 граммов.

Для порции: блины – 2 штуки, цуккини – 25 граммов, креветки размера 21\25 – 25 граммов, салат Романо – 10 граммов, соус том-ям – 70 граммов, листочки кинзы – 2 грамма, помидоры – 20 граммов, соль – 1 грамм, масло растительное – 15 граммов, масло сливочное – 10 граммов.

Способ приготовления

Все ингредиенты кроме масла смешать и пробить блендером, чтобы не было комков. Отпечь блины. Приготовить соус том ям, для этого смешать сливки с пастой том-ям.

Креветки порезать небольшими кусочками (1шт. на 6 частей), цуккини и Романо нарезать брусочками. На растительном масле обжарить цуккини и потом положить креветки, немного обжарить и влить соус том-ям, немного протомить и добавить листья салата и помидоры, нарезанные кубиком.

Блины свернуть прямоугольником и полить сливочным маслом. Выложить на край глубокой тарелки и рядом вылить соус. Украсить листочками кинзы.

Блинчики с ягодной начинкой

от шеф-повара ресторана Piccolino Андреа Галли

Фото: пресс-служба Piccolino

Ингредиенты (для блинов): яйца – 7 штук, молоко – 1 литр, мука – 500 граммов, сухие дрожжи – 1 грамм.

Для начинки: шоколадное драже – 25 граммов, сливочное масло – 50 граммов, сливки 30 % – 50 граммов, ежевика – 20 граммов, клубника – 40 граммов, малина – 20 граммов.

Для ягодного соуса: малина – 10 граммов, клубника – 5 граммов, ежевика – 5 граммов, сахар – 10 граммов, вода – 10 граммов, сахарная пудра – 2 грамма, мята для украшения.

Способ приготовления

Взбить яйца, молоко и муку, добавить сухие дрожжи, дать тесту подняться в течение получаса, после чего выпекать на сковородке. Если диаметр сковородки 28-30 см, то получится 12-15 блинчиков. В среднем на один блинчик уходит 125 граммов теста.

Растопить на водяной бане шоколадное драже, сливочное масло и сливки. Вылить на блинчик, сверху выложить ежевику, клубнику и малину. Затем приготовить ягодный соус: дня него малину, клубнику и ежевику проварить с сахаром в небольшом количестве воды и перемолоть в блендере. Полученной смесью полить блинчик, посыпать сахарной пудрой, украсить мятой.

21 февраля 2017, 17:21

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