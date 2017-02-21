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Lifestyle

Невеста министра финансов США снялась полностью обнаженной

Стивен Мнучин и Луиза Линтон. Фото: GLOBAL LOOK press\Byron Purvis
Невеста новоявленного министра финансов Стивена Мнучина сыграла в фильме ужасов жертву маньяка. В нескольких эпизодах картины скандально известного режиссера Трэвиса Заривны 36-летняя Луиз Линтон предстала обнаженной.
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Американские СМИ обсуждают участие будущей жены министра финансов в пикантных сценах. Мировая премьера фильма состоялась в июне 2016 года, но Стивен Мнучин получил должность 13 февраля, поэтому теперь к прошлому его избранницы приковано особое внимание. Совсем недавно Мнучин и сам был близок к миру киноискусства – его компания спонсировала картины "Аватар" и "Люди икс". 

Кадр из фильма "Посторонний"

Шотландка Луиз Линтон, на счету которой порядка 20 главных ролей, в "Постороннем" играет отнюдь не порнозвезду. Фильм повествует о скромной виолончелистке, ставшей жертвой маньяка. Девушка живет одна в большой квартире и в какой-то момент понимает: за ней кто-то пристально наблюдает.

СМИ в один голос твердят, что супруге политика, которой Линтон скоро станет, не пристало компрометировать себя подобными кадрами. Однако "Посторонний" вышел на экраны за восемь месяцев до назначения Мнучина.

Ни артистка, ни чиновник пока не прокомментировали поднявшуюся шумиху. К слову, избранница Мнучина зарекомендовала себя как разноплановая актриса – в ее фильмографии есть и триллеры, и комедии, и мелодрамы. 

Автор: Андрей Петрунян21 февраля 2017, 11:12

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