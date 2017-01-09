Мнение: революционная Toyota Corolla

Побывав на презентации этого автомобиля, я долго ждал возможности написать обзор, так как, к моему удивлению, на тест-драйв этого седана была очень неслабая очередь из журналистов. Несмотря на серый цвет предоставленной мне модели, впечатления от автомобиля остались очень яркие.

Что же из себя представляет обновленная Corolla, неоднократно, кстати, удостоенная титула "самый продаваемый автомобиль в мире"? Давайте разберемся.

Для начала внешность. По сравнению с предыдущей версией, смотрится машина ну просто архисовременно, как сказал бы Владимир Ильич. Революция, товарищи!

Вообще, на протяжении пятидесяти лет (а Corolla ведет свое начало с 1966 года) фары у модели становились все уже и уже. Не знаю, что они придумают в следующем выпуске, но по мне – так Уже ужЕ просто некуда. Задние фонари смотрятся очень эксцентрично.

Внутри здесь все вполне симпатично. В отделке превалирует пластик, подчеркиваемый местами алюминием, но смотрится он прилично, в отличие от многих других случаев, с которыми я сталкивался. Любопытно выполнены дефлекторы.

По вождению – динамические характеристики даже обсуждать не хочется, потому что машина разгоняется больше чем за 10 секунд (а вы помните, что нам об этом говорили ребята из фильма "Форсаж"). Идет машина мягко, внутри комфортно, и от седана большего требовать и не хочется. Руль немного люфтит, и устраивать ралли не хочется совершенно. Кстати, на задних сиденьях здесь тоже очень хорошо и уютно. Не представительский автомобиль, конечно же, ну а что вы хотели?

А еще для C-класса здесь очень приличная шумоизоляция. На скорости 100 км/ч в потоке в этом авто можно разговаривать, не повышая голоса. И это очень хороший показатель. Конечно же Эскалейду немного уступает, но сравните стоимость машин и успокойтесь.

Интерфейс бортового компьютера прост, и настроек тут не так много. По краям сенсорного экрана расположены сенсорные же кнопки, которые работают моментально, без задержки. А вот смена масштаба на карте происходит не так резво, как хотелось бы, и эти "тормоза" раздражают. Вообще, я не так давно наблюдал, как на бортовой компьютер Camry установили андроид и вместе с ним Яндекс.Навигатор. И все проблемы интерфейса сразу были решены. А тут приходится мучиться.

Приборная панель скромная и лаконичная. Все на месте, ничего лишнего.

Нишу для мелочей под приборкой можно было бы сделать чуть менее глубокой. У меня у самого-то ладонь не самая широкая, но выковыривать оттуда ключи, монеты и прочую мелочь было сложно. У Николая Валуева вообще не было бы шансов.

Что касается звука, любые движения, что я пытался сделать с эквалайзером (здесь он хотя бы трехполосный), приводили лишь к ухудшению звучания. В некоторых композициях все же приходилось поднять верхние частоты на одно деление, чтобы улучшить читаемость. Так и оставим.

Black in Black AC/DC требует прибавления баса, в то время как в лаунже и джазе лучше всего заводские настройки. В общем, можно заставить этот аппарат звучать неплохо, но придется потрудиться. Это и отличает систему неплохую от премиальной. Гитара в багажник поместилась, и тут претензий никаких нет.

Ну что, подведем итоги? Цена от 949 тысяч рублей, 11 секунд разгон и почти 9 литров расход. Отличная вместимость и неплохой для этого класса звук. Прибавляем к этому традиционно высокую надежность изделий компании Toyota и получаем практически идеальный седан C-класса в данном ценовом сегменте.