Мнение: революционная Toyota Corolla

Все авторы
Блоги

Способы и правила святочных гаданий

Погадать на судьбу можно в любой вечер
Блоги

Худший сценарий для московского рынка недвижимости

Нынешний кризис на рынке недвижимости не похож ни на один из предыдущих
партнеры
Понедельник 9 января
Лента новостей
22:07
Консула России нашли мертвым в запертой квартире в Афинах
21:54
Жириновский приготовил подарок разведке США
21:40
Москвич выжил при падении с восьмого этажа
21:39
Аномальные морозы вновь ударят по России
21:30
Житель Пермского края застрелил товарища вместо кабана
21:19
Как дочь стюардессы стала принцессой
21:17
Очевидцы сообщили о пожаре в госархиве в центре Москвы
21:04
Ляшко боится лететь в гости к Трампу
21:01
Три депутата старой Думы засиделись в служебных квартирах
20:55
Под видом жертвы наводнения таец напал на россиянку
20:44
В США подозреваемый в убийстве беременной застрелил женщину-полицейского
20:36
Рогозин раскрыл личность "главного русского хакера"
20:35
Гонщица Мара Багдасарян опубликовала интимные фото
20:10
Водителей Москвы предупредили об опасной погоде
20:06
Обиженный француз напал на биатлониста из России
19:55
Внезапный мороз убил туристов в Гватемале
19:45
Жителя Махачкалы спасли из горящей газели (видео)
19:42
Hubble заснял нарушителя законов физики
19:27
Фоменко заговорил о браке с Голубкиной
19:19
Три этажа жилого дома горят на востоке Москвы
19:04
Немцы требуют приравнять походы к путанам к лечению
18:59
Жителя Поморья арестовали за убийство брата поленом в Новый год
18:54
Папа Римский сделал важное заявление по Донбассу
18:48
Как россиян отучали от сигарет
18:40
Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка
18:38
Тереза Мэй построит коммунизм в Британии
18:32
Гонщице Багдасарян стало плохо от количества штрафов
18:31
В Сети появилось видео смертельной гонки в Тюмени
18:14
Актриса о конфликте с каналом СТС: Из нас делали идиотов и рабов!
18:06
Мясник из Турции покорил Сеть "порно" с едой
17:48
Лукашенко отменил визы для граждан США и стран ЕС
17:48
Неудачница Клинтон испугалась новых выборов
17:34
Россияне ополчились на Пугачеву
17:28
Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков
17:19
Организаторы "Дакара" строят козни против России
17:15
Кто представит Путина на "коронации" Трампа
17:07
Посольство США в Москве перестало выдавать визы
16:51
Где в России быстрее всего дорожает жилье
16:49
"Газпром" объявил о крупной победе в Европе
16:49
Погода приготовила москвичам новую опасность
16:21
Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы
16:17
Военный корабль США обстрелял иранские катера
16:08
Новый аэропорт даст толчок развитию Саратова
16:03
Пьеху после аварии спасают от заражения крови
16:00
В Москве полицейские отморозили уши на дежурстве
15:59
Незваный гость поразил ведущих "Би-Би-Си"
15:56
На севере Москвы найдено тело женщины с ранами на руках
15:47
В России курильщиков заставят работать дольше
15:45
Муж Бородиной грустит у ног избитого Мирзаева
15:42
Boeing аварийно сел во Внуково
15:36
Ющенко рассказал об истинных победителях Майдана
15:32
Смертник на мусоровозе протаранил здание полиции в Египте
15:29
Драматические неожиданности репетиции "Оскара"
15:11
Расстрелянный Мирзаев сделал видеопризнание
15:11
Пригожин оценил шансы Панайотова на "Евровидении"
15:10
Беременную Гагарину на сцене поддерживают танцоры
14:59
Российский боец нокаутировал соперника во время приветствия
14:45
Медведев утвердил новый порядок оплаты услуг ЖКХ
14:43
Елена Исинбаева показала неожиданное фото
14:39
"Пакет Яровой" накрыл Сати Казанову
14:34
Назначен новый глава следственного департамента МВД
14:21
Замерзшей в Москве женщиной оказалась екатеринбурженка
14:16
AliExpress станет дешевле для россиян
14:12
Меньщиков об отправке отца-инвалида в дом престарелых
14:12
Правительство Украины в изгнании опоздало на пару лет
14:00
Трамп поднесет Путину Украину на блюде
13:44
Райкина срочно прооперировали после травмы
13:40
АвтоВАЗ повысил цены
13:30
Следствие просит продлить арест Улюкаеву
13:21
В Москве у мультимиллионера украли коллекцию часов
13:20
Очевидцы сообщили о пожаре в "Москва-Сити"
13:16
Обама оскорбил и унизил Украину
13:10
Под Москвой замерзшая электричка заблокировала движение
13:07
Шнурову за мат платят миллионы
13:05
Рыжий "Иванушка" и Ходченкова отдыхают на Бали
13:00
Отдыхающие "весело" утопили Hummer под Москвой
12:40
Когда пенсионерам выплатят 5 тысяч рублей
12:31
Обнаженная Успенская в 62 года восхитила своим видом
12:22
Европа испугалась возросшего влияния Москвы
12:21
Запад вычислил предводительницу "русских хакеров"
12:21
В Москве известного художника нашли мертвым
12:15
Дональд Трамп публично разругался с Мэрил Стрип
12:11
Схватку дайвера с тупорылой акулой сняли на видео
12:10
Конкурент Psy выпустил новый клип (видео)
12:00
Волочкову без бюстгалтера приняли за трансвестита
11:44
В вузе Санкт-Петербурга нашли тело преподавателя
11:40
Брэд Питт произвел фурор на "Золотом глобусе"
11:32
Елена Ваенга лежит под капельницей
11:31
У россиянина украли баню в сочельник
11:21
Константин Эрнст потерпел неудачу
11:19
Рублю предсказали радужные перспективы
11:13
Панайотова отправляют на "Евровидение"
11:00
Госдума начала весеннюю сессию при минус 25
10:55
Лепс пристроил плохо поющую дочь к Меладзе
10:47
Москвичка стала жертвой аномальных морозов
10:41
Астрологический прогноз с 9 по 15 января 2017 года
10:36
Джигурда назвал виновника своих несчастий
10:35
Москвичка зарезала собутыльника во время застолья
10:31
Известные актеры поцеловались на премии
10:25
В московских аэропортах отменили более 40 рейсов

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
Тарасов празднует развод с Бузовой
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
Блоги

Мнение: революционная Toyota Corolla

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Побывав на презентации этого автомобиля, я долго ждал возможности написать обзор, так как, к моему удивлению, на тест-драйв этого седана была очень неслабая очередь из журналистов. Несмотря на серый цвет предоставленной мне модели, впечатления от автомобиля остались очень яркие.
прочитано 1179 раз

Что же из себя представляет обновленная Corolla, неоднократно, кстати, удостоенная титула "самый продаваемый автомобиль в мире"? Давайте разберемся.

Для начала внешность. По сравнению с предыдущей версией, смотрится машина ну просто архисовременно, как сказал бы Владимир Ильич. Революция, товарищи!

Вообще, на протяжении пятидесяти лет (а Corolla ведет свое начало с 1966 года) фары у модели становились все уже и уже. Не знаю, что они придумают в следующем выпуске, но по мне – так Уже ужЕ просто некуда. Задние фонари смотрятся очень эксцентрично.

Внутри здесь все вполне симпатично. В отделке превалирует пластик, подчеркиваемый местами алюминием, но смотрится он прилично, в отличие от многих других случаев, с которыми я сталкивался. Любопытно выполнены дефлекторы.

По вождению – динамические характеристики даже обсуждать не хочется, потому что машина разгоняется больше чем за 10 секунд (а вы помните, что нам об этом говорили ребята из фильма "Форсаж"). Идет машина мягко, внутри комфортно, и от седана большего требовать и не хочется. Руль немного люфтит, и устраивать ралли не хочется совершенно. Кстати, на задних сиденьях здесь тоже очень хорошо и уютно. Не представительский автомобиль, конечно же, ну а что вы хотели?

А еще для C-класса здесь очень приличная шумоизоляция. На скорости 100 км/ч в потоке в этом авто можно разговаривать, не повышая голоса. И это очень хороший показатель. Конечно же Эскалейду немного уступает, но сравните стоимость машин и успокойтесь. 

 Фото: Стас Васильев

Интерфейс бортового компьютера прост, и настроек тут не так много. По краям сенсорного экрана расположены сенсорные же кнопки, которые работают моментально, без задержки. А вот смена масштаба на карте происходит не так резво, как хотелось бы, и эти "тормоза" раздражают. Вообще, я не так давно наблюдал, как на бортовой компьютер Camry установили андроид и вместе с ним Яндекс.Навигатор. И все проблемы интерфейса сразу были решены. А тут приходится мучиться.

Приборная панель скромная и лаконичная. Все на месте, ничего лишнего.

Нишу для мелочей под приборкой можно было бы сделать чуть менее глубокой. У меня у самого-то ладонь не самая широкая, но выковыривать оттуда ключи, монеты и прочую мелочь было сложно. У Николая Валуева вообще не было бы шансов. 

Что касается звука, любые движения, что я пытался сделать с эквалайзером (здесь он хотя бы трехполосный), приводили лишь к ухудшению звучания. В некоторых композициях все же приходилось поднять верхние частоты на одно деление, чтобы улучшить читаемость. Так и оставим.

Black in Black AC/DC требует прибавления баса, в то время как в лаунже и джазе лучше всего заводские настройки. В общем, можно заставить этот аппарат звучать неплохо, но придется потрудиться. Это и отличает систему неплохую от премиальной. Гитара в багажник поместилась, и тут претензий никаких нет.

Ну что, подведем итоги? Цена от 949 тысяч рублей, 11 секунд разгон и почти 9 литров расход. Отличная вместимость и неплохой для этого класса звук. Прибавляем к этому традиционно высокую надежность изделий компании Toyota и получаем практически идеальный седан C-класса в данном ценовом сегменте.

9 января 2017, 14:26

комментарии

Политика

Папа Римский сделал важное заявление по Донбассу
Ляшко боится лететь в гости к Трампу
Тереза Мэй построит коммунизм в Британии
Неудачница Клинтон испугалась новых выборов

Шоу-бизнес

Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка
Актриса о конфликте с каналом СТС: Из нас делали идиотов и рабов!
Пьеху после аварии спасают от заражения крови
Муж Бородиной грустит у ног избитого Мирзаева

Проишествия

Москвич выжил при падении с восьмого этажа
Внезапный мороз убил туристов в Гватемале
В Москве полицейские отморозили уши на дежурстве
Схватку дайвера с тупорылой акулой сняли на видео

Lifestyle

Россияне ополчились на Пугачеву
Драматические неожиданности репетиции "Оскара"
Райкина срочно прооперировали после травмы
В Москве известного художника нашли мертвым
Шоу-бизнес

Волочкову без бюстгалтера приняли за трансвестита

Балерина на Мальдивах никого не стесняется
Шоу-бизнес

Пьеху после аварии спасают от заражения крови

Вместо отдыха в райском месте певец оказался в госпитале
Lifestyle

Россияне ополчились на Пугачеву

Программа новогоднего эфира-2018 может претерпеть кардинальные изменения
Общество

Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков

Отец девушки обеспокоен репутацией своей дочери

Гороскоп

Гипнолог о романтических отношениях Чулпан Хаматовой
Астрологический прогноз с 9 по 15 января 2017 года
Прогноз здоровья по знакам зодиака на 2017 год
Бизнес-гороскоп на январь 2017 года

Фоторепортажи

Как дочь стюардессы стала принцессой
Беременную Гагарину на сцене поддерживают танцоры
Лучшие наряды "Золотого глобуса"
Москвичи сели на велосипеды в аномальные морозы

Спорт

Обиженный француз напал на биатлониста из России
Организаторы "Дакара" строят козни против России
Расстрелянный Мирзаев сделал видеопризнание
Елена Исинбаева показала неожиданное фото

Регионы

У россиянина украли баню в сочельник
Подробности смертельного застолья в Красноярске
Самарский дворник-экстремал попал на видео
Приземлившийся на брюхо самолет "Аэрофлота" напугал россиян
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru