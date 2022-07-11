"Все произошло за 2 секунды!": в Тюмени ребенок бросился под колеса авто

В соцсетях обсуждают шокирующее дорожное событие. В Тюмени в ЖК Плеханова мальчик выбежал из припаркованной машины, забыв о личной безопасности. Как передает URA.RU, проезжающий мимо автомобиль Mazda сбил ребенка. Судя по размещенным в Сети кадрам, перед злополучным столкновением юный пешеход даже не смотрел по сторонам.
Россияне отметили, что ребенок будто нарочно бросился под колеса авто, а водителю в жилой зоне следовало ехать на меньшей скорости. "2 секунды! Все произошло за 2 секунды!", "Дети есть дети! Родители их учат, но они забываются", "Жалко обоих", — выразился народ.