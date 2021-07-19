"Не можешь петь – раздевайся": оголившийся на людях Костюшкин поделился советом

Обнаживший торс на сцене Стас Костюшкин последовал рекомендации наставников. Педагоги призвали певца раздеваться.

То и дело Стас Костюшкин мелькает перед камерой в полуголом виде. И на светских мероприятиях, и на концертах, и на мелких вечеринках мужчина демонстрирует торс с кубиками пресса. Поначалу народ думал, что мужчина просто хвастается своими фитнес-достижениями, но публичное раздевание оказалось хитрым ходом. Как сообщил Стас Костюшкин, преподаватели в ВУЗе посоветовали ему оголяться, если вокалом впечатлить не удается.

"Как говорили мои профессора по оперному вокалу в консерватории, не можешь петь — раздевайся. Чту заветы", — написал артист в профиле "Инстаграм". К ироничному тексту Стас Костюшкин добавил видео с выступления, где он пляшет на сцене с голым торсом.

Поклонников удивило признание артиста и даже развеселило. Они оставили для накаченного певца много хвалебных комментариев, не переставая восхищаться его творчеством. "Голос, мышцы, юмор. Да это же идеальный мужчина", "Если есть, что показать, почему бы и нет", "Меня всегда аж мурашит от таких видео. Так приятно вас видеть и слышать", "С такой фигурой можно и не петь", "Осталось еще штаны снять", "Все нравится в вас: красивый голос, красивые формы. Но почему всегда рука между ног?" — обратились к Стасу Костюшкину пользователи Сети.

