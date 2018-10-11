Российская актриса показала откровенное фото
Мария рекомендует фолловерам с утра исполняться чувством благодарности. Сама она, к примеру, благодарна за съемку в журнале "Максим", на обложке которого мечтала появиться с детства. Мечта артистки сбылась еще в сентябре, но Маша никак не может успокоиться.
"Шикарно прогулялась с утра! Очень рекомендую выполнять практику благодарности в начале дня: идешь и благодаришь буквально за все... Вот, например, благодарю за съемку в @maximmagazinerussia", – подписала фотографию в Instagram Шумакова.
Мария увлекается астрологией. Она поинтересовалась у подписчиков, что они чувствовали на днях, когда исчезла луна. "Вчера, кстати, была Геката, последний (иногда предпоследний) день лунного календаря – могли быть тревоги и сомнения. Сегодня первый лунный день, и можно совершать космические заказы, строить планы и придумывать мечты! А вот интересно, кто вчера почувствовал исчезновение луны?" – написала артистка.
Комментаторы восхитились внешностью Марии, ее подтянутой фигурой. В то же время некоторые обеспокоились, не заболеет ли Шумакова. Актрисе посоветовали прикрыться хотя бы пледом, чтобы не застудить особо чувствительные части тела.
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