Модель снялась голой на фоне храмов и вызвала скандал

Скандал в Сети вызвала очередная фотосессия бельгийской модели Марисы Папен. На опубликованных снимках обнаженная девушка запечатлена на фоне святыни – Стены Плача в Иерусалиме.

Провокационными снимками Мариса навлекла на себя ярость верующих. Западная стена, или Стена Плача в Иерусалиме – священное место не только для иудеев, но и для христиан и мусульман.

Модель рассказывает в соцсетях и интервью, что снимок был сделан с крыши соседствующего с Храмовой горой дома, владелец его – мусульманин. Мариса утверждает, что мужчина пустил ее и фотографа на крышу, хотя ему объяснили характер затеи.

В соцсетях пишут, что подобные снимки переходят все границы. А Папен заявляет, что фото ее прекрасного тела не может быть оскорбительным, и атакует комментаторов: мол, религия превращает людей во "вьючных животных", которые "не могут слушать свое сердце и инстинкты".

Публикация от David De Hannay (@daviddehannay) 28 Июн 2018 в 8:48 PDT

Отметим, что это далеко не первый демарш известной модели против "засилья религии". Год назад девушка попала в египетскую тюрьму – за фотосессию в стиле ню в храме Карнак около Люксора.

Публикация от E N K I E Y E W E A R . (@enkieyewear) 22 Ноя 2017 в 2:38 PST

Мариса утверждает, что цель ее провокационных акций - заставить людей "по-новому взглянуть на свое тело". Кроме того, она пытается "раздвинуть границы религии и политики".

Подписчики модели в соцсетях восхищаются "подвигом" кумира. И хотя Папен не сообщала, когда состоялась памятная фотосессия, поклонники высчитали, что она датируется 14-м мая. В этот день Израиль отмечал 70-ю годовщину своей независимости, напоминает британская The Sun.