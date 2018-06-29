Модель снялась голой на фоне храмов и вызвала скандал
Провокационными снимками Мариса навлекла на себя ярость верующих. Западная стена, или Стена Плача в Иерусалиме – священное место не только для иудеев, но и для христиан и мусульман.
Модель рассказывает в соцсетях и интервью, что снимок был сделан с крыши соседствующего с Храмовой горой дома, владелец его – мусульманин. Мариса утверждает, что мужчина пустил ее и фотографа на крышу, хотя ему объяснили характер затеи.
В соцсетях пишут, что подобные снимки переходят все границы. А Папен заявляет, что фото ее прекрасного тела не может быть оскорбительным, и атакует комментаторов: мол, религия превращает людей во "вьючных животных", которые "не могут слушать свое сердце и инстинкты".
Отметим, что это далеко не первый демарш известной модели против "засилья религии". Год назад девушка попала в египетскую тюрьму – за фотосессию в стиле ню в храме Карнак около Люксора.
Мариса утверждает, что цель ее провокационных акций - заставить людей "по-новому взглянуть на свое тело". Кроме того, она пытается "раздвинуть границы религии и политики".
Подписчики модели в соцсетях восхищаются "подвигом" кумира. И хотя Папен не сообщала, когда состоялась памятная фотосессия, поклонники высчитали, что она датируется 14-м мая. В этот день Израиль отмечал 70-ю годовщину своей независимости, напоминает британская The Sun.
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