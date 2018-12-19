Известная модель надела прозрачное платье
На снимке 38-летняя Кардашьян позирует в белом прозрачном платье ручной работы. Оно блестит и переливается, открывая грудь и ноги его обладательницы.
Во время показа на Mercedes-Benz Fashion Week Russia творение Яси Миночкиной представляла модель и блогер Анастасия Решетова. Платье относится к коллекции весна-лето/2018, сообщает Harpersbazaar.com.
Пользователям соцсети очень понравился наряд Кардашьян. Поклонники засыпали модель комплиментами. За 12 часов пост собрал более 3,7 миллиона лайков.
Напомним, что в октябре Ким Кардашьян одела двухлетнего сына в водолазку с надписью на русском языке. На появившемся в соцсетях фото Сейнт Уэст предстал в ярко-оранжевой рубашке и черном свитере американского дизайнера Херона Престона, на воротнике написано слово "стиль".
Как писали "Дни.ру", этим летом участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" ввела пляжный тренд, который возмутил многих ее поклонников. Звезда надела купальник, нижняя часть которого была натянута выше бедер. А осенью модель выложила в Instagram фотографии в открытом бикини, позже удалив свой пост.
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