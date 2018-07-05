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Lifestyle

"Голые" фото известной модели слили в Сеть

Олеся Малибу. Фото: instagram.com/o.malibu
Снимки обнаженной модели Олеси Малибу утекли в Сеть. По словам жертвы скандала, папарацци подловили ее во время переодевания в фитнес-клубе.
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Блокировка сайтов с пикантными снимками и наказание пронырливого фотографа – это минимум, которого намерена добиться Олеся. Для этого звезда обратится в Роскомнадзор и полицию. Девушку очень огорчает, что фото, где она запечатлена нагишом, появились на первых полосах некоторых изданий.

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"Выследили меня. Я разделась, соответственно. Начала переодеваться, и они в этот момент подошли, меня сфотографировали и эти фотографии выложили везде на первой строчке", – рассказала Олеся Малибу.

Настоящая фамилия Олеси – Кожевникова. Неожиданная скромность модели общественность удивила: ведь она прославилась несколько лет назад благодаря своему эпатажному имиджу блондинки с огромным бюстом и пухлыми губами, а также участием в многочисленных – и совсем не пуританских – телешоу.

Последнее время Олеся представляется начинающим психологом и секс-гуру. Она даже дает советы российским женщинам по поводу отношений с иностранцами во время ЧМ-2018.

Более того, модель считает себя верующим человеком. В доказательство демонстрирует крестик и татуировки в виде крыльев херувима на спине.

Автор: Андрей Евлампиев5 июля 2018, 18:48
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