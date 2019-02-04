Стиль и доступность: Alcatel 5V на российском рынке

Серия Alcatel 5 от компании TCL Communication пополнила свои ряды. Смартфон Alcatel 5V отличается эргономичным безрамочным дизайном и набором актуальных решений. Большинство из них характерны для топовых моделей – однако новый гаджет делает их доступными широкому кругу пользователей.

Смартфон Alcatel 5V оснащен безрамочным экраном FullView 19:9 диагональю 6,2 дюйма с характерным вырезом. Благодаря такому дизайну и новому соотношению сторон гаджет по своим размерам идентичен 5,5-дюймовым стандартным смартфонам. То есть, он компактный и им комфортно пользоваться одной рукой. При этом процент полезной площади лицевой панели составляет 88%, что можно оценить при просмотре видео или при работе в режиме многозадачности.

Высокое качество съемки с помощью Alcatel 5V достигается за счет комбинации основной 12 Мп и дополнительной 2 Mп камеры. Эффект "Боке" в режиме реального времени, а также функция "Постфокусировка" дают дополнительные возможности для творческих экспериментов. Руководит фото– и видеосъемкой на Alcatel 5V искусственный интеллект. С помощью алгоритмов ИИ смартфон может идентифицировать 11 различных сцен и предметов съемки. Он автоматически выставит наиболее оптимальные для каждой конкретной ситуации настройки - контраст, насыщенность, яркость и резкость.

Но и это еще не все. Интегрированное в интерфейс камеры Alcatel 5V приложение Google Lens дает возможность пользователю быстро и легко получать информацию об окружающих его объектах из Интернета. Доступное и через камеру, и через Google Ассистент приложение позволяет копировать и вставлять текст, узнавать больше о достопримечательностях, добавлять события в календарь, просматривать постеры к фильмам, определять названия растений и животных.

И, возможно, главное – Alcatel 5V заботится о сохранности данных своего владельца. Безопасность устройства обеспечивает функция распознавания лица при разблокировке. Идентификация, занимающая всего 0,5 секунды, проводится по 106 контрольным точкам под углом до 30 градусов. Есть у смартфона и "второй контур охраны". На Alcatel 5V установлен уже хорошо всем знакомый сканер отпечатков пальцев. Одним прикосновением пользователь может разблокировать устройство, получить доступ к скрытым файлам в "Приватном режиме", запустить нужные приложения или сделать селфи.

Ну и далеко не последнее достоинство нового гаджета – стильный дизайн. Alcatel 5V привлекает внимание плавными линиями и глянцевой поверхностью корпуса. На нее нанесено специальное покрытие по технологии оптической вакуумной металлизации (Optical Vacuum Metallization – OPVM). А на стекле 2,5D Dragontrail™ очень трудно оставить даже маленькую царапину.