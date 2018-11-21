Галактике предрекли мощный взрыв

Международный коллектив ученых обнаружил в созвездии Наугольник звездную систему, которая способна произвести мощный взрыв гамма-лучей. Этот энергетический всплеск может быть опасен для нашей Галактики.

Астрофизики назвали эту систему Апоп в честь змея, олицетворяющего мрак и зло в египетской мифологии. Она находится примерно в восьми тысячах световых лет от Земли и состоит из двух звезд, одна из которых может в любой момент взорваться.

"Мы сразу поняли, что имеем дело с чем-то исключительным: яркость по всему спектру просто зашкаливала. А когда мы увидели поразительный шлейф из пыли вокруг этих звезд, решили назвать систему Апоп в честь громадного змея и главного врага Ра – бога Солнца из египетской мифологии", – передает слова астронома Джо Каллингэма агентство РИА Новости.

Специалисты добавляют, что гамма-всплеск этой системы не представляет угрозу для нашей планеты. Если бы звезда Апопа находилась ближе к Земле, то ее взрыв мог бы привести к оттоку озона из атмосферы, и тогда ультрафиолетовые лучи активнее проникали на Землю.

Астрономы установили, что в ранней Вселенной (примерно два миллиарда лет после Большого взрыва) существовала огромная структура под названием Гиперион. Ученые утверждают, что это был загадочный объект, который предшествовал сверхскоплениям галактик и являлся самым крупным образованием из известных.

Масса Гипериона превышает массу Солнца в квадриллион раз – 10 в 15-й степени. По мнению ученых, в будущем благодаря гравитации эта структура будет похожа на такие образования, как Сверхскопление Девы (Млечный Путь является его частью), или те, которые входят в состав Великой Стены Слоуна.