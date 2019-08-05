21-летняя футболистка из Москвы скончалась от остановки сердца

В Москве скончалась экс-футболистка клуба "Чертаново" Анастасия Березина. Она ушла из жизни в возрасте 21 года.
По данным "Экспресс газеты", девушка умерла во сне от остановки сердца. "Мы гордимся тем, что ты была нашей частью, и всегда будем тебя помнить", – говорится на официальной странице ФК "Чертаново" в Instagram.
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