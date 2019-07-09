Глушаков сдал экс-супругу Следственному комитету
Адвокаты Дениса Глушакова обнаружили, что привлеченные стороной Дарьи эксперты не имели соответствующего образования. Во всяком случае, так утверждается в заявлении, которое поступило в СК.
Речь идет о психологической экспертизе детей – семилетней Валерии и двухлетней Александре, с которыми теперь, по решению суда, Денис Глушаков встречаться не может. Этого добилась Дарья Глушакова, юристы которой привлекли к делу эксперта.
Юристы же Дениса Глушакова установили, что автор психологического исследования вовсе не компетентен в этом вопросе, у него нет высшего психологического образования. "Были представлены документы, с приложением подложного заключения специалиста, в целях получения незаконного решения. Дети были обследованы психологом без высшего психологического образования", – цитирует издание Super адвоката Марину Дубровскую.
Юрист подчеркивает, что такие действия стороны бывшей супруги Дениса Глушакова могут быть квалифицированы как фальсификация доказательств. А это - уголовная статья.
Напомним, Денис Глушаков развелся с женой в феврале 2019 года. Бракоразводный процесс сопровождался скандалами. В результате футболист, против которого ополчились даже болельщики "Спартака", перешел в грозненский "Ахмат". Тем не менее 32-летний спортсмен продолжает отстаивать право видеть своих детей.
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