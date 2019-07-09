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Спорт

Глушаков сдал экс-супругу Следственному комитету

Денис Глушаков. Фото: www.globallookpress.com
Денис Глушаков подал заявление в Следственный комитет на свою бывшую супругу. Дарью и ее юристов обвинили в подлоге документов.
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Адвокаты Дениса Глушакова обнаружили, что привлеченные стороной Дарьи эксперты не имели соответствующего образования. Во всяком случае, так утверждается в заявлении, которое поступило в СК.

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Речь идет о психологической экспертизе детей  – семилетней Валерии и двухлетней Александре, с которыми теперь, по решению суда, Денис Глушаков встречаться не может. Этого добилась Дарья Глушакова, юристы которой привлекли к делу эксперта.

Юристы же Дениса Глушакова установили, что автор психологического исследования вовсе не компетентен в этом вопросе, у него нет высшего психологического образования. "Были представлены документы, с приложением подложного заключения специалиста, в целях получения незаконного решения. Дети были обследованы психологом без высшего психологического образования", – цитирует издание Super адвоката Марину Дубровскую.

Юрист подчеркивает, что такие действия стороны бывшей супруги Дениса Глушакова могут быть квалифицированы как фальсификация доказательств. А это - уголовная статья.

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Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Напомним, Денис Глушаков развелся с женой в феврале 2019 года. Бракоразводный процесс сопровождался скандалами. В результате футболист, против которого ополчились даже болельщики "Спартака", перешел в грозненский "Ахмат". Тем не менее 32-летний спортсмен продолжает отстаивать право видеть своих детей.

Автор: Андрей Евлампиев9 июля 2019, 17:13
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