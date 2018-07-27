Известная спортсменка отметила 18-летие и умерла

В Великобритании скончалась сноубордистка Элли Суттер. За день до трагедии спортсменка отметила 18-летие, передает RT. О смерти атлетки сообщил Национальный олимпийский комитет страны.
Причина внезапной кончины Суттер не сообщается. Элли выступала за юношескую сборную Великобритании. В 2017 году она завоевала бронзовую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Турции.
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