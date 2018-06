Известный футболист умер от кровоизлияния в мозг

Известный футболист Горан Буневчевич, в разные годы выступавший за английский клуб "Тоттенхэм", белградскую команду "Црвены звезды", а также сборные Черногории, Югославии и Сербии, ушел из жизни в возрасте 45 лет, передает телеканал "360". Смерть спортсмена наступила от кровоизлияния в мозг из-за аневризмы. Врачи боролись за его жизнь в течение месяца, однако были бессильны.

We are deeply saddened to hear of the passing of our former player Goran Bunjevčević. The thoughts of everyone at the Club are with his friends and family at this extremely difficult time. pic.twitter.com/UryBkqz6as