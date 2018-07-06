К чему снятся аплодисменты

Сон, в котором вы слышите громкие овации может быть предвестником грядущей славы и удачи в личной жизни, но также стоит внимательно отнестись к видению, где Вы хлопаете до боли в ладонях. Такой сюжет зачастую бывает предупреждением о мучительном труде, клевете и измене.



прочитано 260 раз