К чему снятся аплодисменты
Для того, чтобы безошибочно растолковать
приснившееся, желательно помнить подробности сновидения. Постарайтесь
вспомнить, кому Вы аплодировали, как искренне и громко, с радостью или
беспокойством.
Французский психоаналитик Миллер советует не поддаваться мимолетным прихотям, объясняя это тем, что сновидец вскоре поступится честью, пожертвует чем-то ради удовлетворения мелкого каприза.
Благоприятные знамения
Посчастливилось услышать аплодисменты во сне?
Обещают успешное завершение проекта и неплохую прибыль от него. Также если овации в Ваш адрес, то, значит, окружающие одобряют ваши действия, восхищаются поступками и действиями, которые Вы совершаете. Родные и близкие люди в это время, как правило, радуются и всячески поддерживают Вас.
Готовьтесь к препятствиям на пути
Однако, аплодисменты, обращенные к вам предупреждают о клевете и сплетнях, которые впоследствии могут доставить немало неприятностей и бед. А если услышанные аплодисменты от кого-то из друзей – доверяться им не стоит. Оберегайтесь дурной молвы.
Вас ждет слава
Если вы не проводите дни напролет в думах о том, как стать известным и успешным человеком, заслужить похвалу и добиться славы, то приснившиеся аплодисменты как раз являются предвестием успеха и одобрения ваших действий.
Услышать аплодисменты во сне – различные толкования сновидения:
Актриса обратилась к поклонникам
Мужчина раскрыл пикантные подробности
Говорят, на спектакль артиста не продали достаточное количество билетов
Земляк втерся в доверие к актеру и воспользовался его состоянием