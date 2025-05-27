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На Госсовете обсудили борьбу с браконьерством: Фетисов об экоциде

На Госсовете обсудили борьбу с браконьерством: Фетисов об экоциде
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Вопросы сохранения биологического разнообразия и борьбы с экологическими преступлениями стали ключевыми на недавнем заседании Комиссии Госсовета по экологии, где обсуждалась ответственность бизнеса и государства перед природой, а также прозвучали идеи от Вячеслава Фетисова и Николая Валуева, вплоть до создания нового силового подразделения для защиты окружающей среды.

На недавнем заседании Комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Экологическое благополучие" были подняты критически важные вопросы защиты окружающей среды в России. Среди ключевых спикеров были первый заместитель Председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, а также депутат Государственной Думы Николай Валуев.

В своем выступлении Вячеслав Фетисов обратил особое внимание на состояние нерестовых рек, чья защита приобретает особую значимость в День биологического разнообразия (отмечаемый в этот день). Он указал на тревожную ситуацию в таких регионах, как Алтай, Байкал, Сахалин, а также в ряде других субъектов федерации, где эти ценные водоемы страдают от "безжалостного браконьерства". В связи с этим Вячеслав Фетисов прозвучал с решительным призывом "остановить экоцид".

Инициативу коллеги поддержал депутат Николай Валуев. Он предложил конкретную меру для борьбы с экологическими преступлениями – создание на территории страны специального подразделения или структуры, которую можно было бы назвать экополицией, и привлечение к работе в ее рядах ветеранов Специальной военной операции.

Комментируя прошедшее заседание, Вячеслав Фетисов дал высокую оценку состоявшемуся диалогу.


"Благодарю коллег за продуктивный и честный диалог, который сложился у нас сегодня на заседании комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие", — отметил он.

По его словам, одной из ключевых тем обсуждения стала ответственность бизнеса в вопросах охраны природы, ее восстановления и сбережения. Речь шла о возмещении ущерба, уже нанесенного окружающей среде промышленной деятельностью. Фетисов подчеркнул, что, несмотря на наличие примеров экологически ответственных компаний, активно внедряющих принципы экономики замкнутого цикла, проблема негативного воздействия бизнеса на природу остается острой.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

"Наша ключевая задача – повышать правовую ответственность и развивать определенное отношение к окружающей среде в обществе", — заявил Фетисов. Он обозначил комплекс мер, необходимых для достижения этой цели, включая совершенствование нормативно-правового регулирования, разработку отраслевых мер поддержки для экологически ориентированных предприятий, ужесточение наказаний за нарушения, а также активное развитие экологического просвещения населения.

В завершение комментария о заседании Фетисов добавил, что прозвучавший "ряд конструктивных предложений, вопросов" будет отражен в протоколе, и работа над повышением ответственности в экологической сфере будет продолжена на уровне законодателей и федерального руководства.

Помимо выступления на заседании Госсовета, Вячеслав Фетисов также высказался на одном из форумов о важности атомных технологий для сохранения окружающей среды. Он отметил, что достижение целей национального развития неразрывно связано с экологической безопасностью, разработкой новых технологий для улучшения качества жизни, доступом к ресурсам и климатическими программами.

По его убеждению, будущее принадлежит тем отраслям, которые ответственно подходят к выбору технологических решений с заботой об экологии, и "чистая энергетика будет становиться флагманом". В этом контексте он особо выделил Атомную отрасль, назвав ее не только источником "зеленой энергии", но и активным участником проектов по ликвидации накопленного экологического ущерба. Кроме того, Фетисов подчеркнул роль атомного флота и малых АЭС как инструмента "безопасного освоения Арктического региона".

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Таким образом, выступления Вячеслава Фетисова на разных площадках обозначили широкий круг экологических проблем и путей их решения – от борьбы с прямым ущербом природе до стратегического выбора в пользу чистых технологий и повышения ответственности на всех уровнях.

Шоу-бизнес в Telegram

27 мая 2025, 17:32
Вячеслав Фетисов. Фото: Rutube / Совет Федерации
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