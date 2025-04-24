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Четверг 24 апреля

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С начала года мобильные медицинские комплексы в Подмосковье совершили более 2,5 тыс. выездов

С начала года мобильные медицинские комплексы в Подмосковье совершили более 2,5 тыс. выездов
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В Подмосковье с начала 2025 года мобильные медицинские комплексы совершили более 2,5 тыс. выездов в отдаленные населенные пункты региона. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения Максим Забелин.

«С начала года мобильные комплексы совершили более 2,5 тыс. выездов, в ходе которых специалисты осмотрели более 62 тыс. человек», – отметил Забелин.

Он также рассказал, что медицинская бригада и перечень исследований формируются заранее, с учетом потребностей того или иного населенного пункта.

Это делается для того, чтобы люди могли получить консультации врачей поблизости от дома. Своевременное оказание медицинской помощи является одной из главнейших задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Мобильные комплексы позволяют пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование и получить консультацию узкопрофильных специалистов.

Расписание выездов публикуется на сайтах медицинских учреждений Подмосковья и в социальных сетях.

Ранее Минздрав Подмосковья сообщил, что чат-бот Денис, который записывает жителей региона на прием к врачу, собрал уже порядка 530 тыс. жалоб на здоровье.

Шоу-бизнес в Telegram

24 апреля 2025, 15:09
Дни.ру✓ Надежный источник

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